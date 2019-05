Les joueurs du WAC et du Raja dans la liste de Renard

Quelques semaines seulement nous séparent de la CAN 2019 et le Maroc devra bientôt entamer son stage préparatif. Le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Hervé Renard, va dévoiler sa liste préliminaire dans les jours à venir.

En plus des nouveaux noms qui évoluent à l’étranger, neuf joueurs de la Botola vont être convoqués par le technicien français. Il s’agit de Reda Tagnaouti, Yahya Jabrane, Ismail Haddad (Wydad).

Du côté du Raja, des noms comme Badr Benoun, Mohcine Iajour et Zakaria El Ouardi, peuvent figurer dans la liste du Sorcier Blanc, nous indique une source bien informée. Et d’ajouter que Ismail El Mokaddem (RSB), Abdelkrim Karim Baadi et Youssef Fahli (HUSA), seront également de la partie.

Ces joueurs pourraient prendre part aux deux rencontres amicales des Lions contre la Gambie le 12 juin et face à la Zambie quatre jours après. Notons que la Coupe d’Afrique des Nations va se jouer du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Le Maroc est logé dans le groupe D avec la Côte d’Ivoire, la Namibie et l’Afrique du Sud.

N.K