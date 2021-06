Les joueurs du Raja et du Wydad quittent le camp des Lions de l’Atlas

Les joueurs du Raja et du Wydad quittent, ce mercredi, le camp de préparation des Lions de l’Atlas, afin de rejoindre leurs équipes respectives. Et ce, dans le cadre d’un accord entre la FRMF et le sélectionneur Vahid Hilhodzic, permettant auxdits joueurs de disputer les matches reportés de leurs équipes en Botola Pro.

Le quatuor Wydadi Réda Tagnaouti, Ayoub Amloud, Yahya Jabrane et Ayoub El Kaabi se déplacera ainsi à Berrechid avec le WAC, afin de disputer le match reporté comptant pour la 16e journée de la Botola. Le match des Rouge et Blanc est prévu jeudi à 21h30.

Le duo rajaoui Anas Zniti et Soufiane Rahimi se déplacera, quant à lui, à Khouribga, où le Raja affrontera le Rapide d’Oued Zem jeudi à 17h. Et ce, en match reporté comptant pour la 17e journée de la Botola.

Les six joueurs devront retourner ensuite au camp de préparation des Lions de l’Atlas. À noter que l’équipe nationale marocaine affrontera amicalement le Ghana puis le Burkina Faso les 8 et 12 juin au complexe Moulay Abdellah à Rabat.

M.F.