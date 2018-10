Les inquiétudes d’Hervé Renard avant Comores-Maroc

Après son arrivée aux Iles Comores, où le Maroc affrontera la sélection locale pour un match comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, Hervé Renard s’est montré sceptique. Et pour cause: l’état de la pelouse du stade Saïd Mohamed Cheikh où la rencontre aura lieu mardi 16 octobre qu’il a jugée impraticable.

Dans une déclaration à la presse, le sélectionneur national a estimé que les Lions de l’Atlas, habitués à jouer sur du gazon naturel, seront obligés de chercher les trois points de la victoire aux Comores en disputant le match sur une pelouse synthétique. Ce qui compliquera, selon lui, la mission de la sélection nationale.

A noter que l’équipe a effectué une légère séance de décrassage dimanche 14 octobre à Moroni, capitale des Iles Comores. Cette séance avait pour objectif de reprendre la fraicheur physique après un vol de onze heures depuis l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Le samedi 13 octobre, les Lions de l’Atlas se sont difficilement imposés face aux Iles Comores sur le score de 1 à 0 au complexe Mohammed V de Casablanca. Après ce match, Hervé Renard, dans une déclaration à Bein Sports, a reconnu que «l’équipe a manqué de beaucoup de créativité et dans ce registre, l’entraîneur est le premier fautif».

«La sélection a manqué de solutions, de mobilité et de coordination entre les lignes et le manque d’inspirations a été criard face à une sélection qui a montré que toutes les équipes sont difficiles à jouer», a-t-il affirmé.

Noura Mounib