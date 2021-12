Les hommes de Houcine Ammouta de retour au Maroc la tête basse (VIDEO)

Cela ne pouvait en être autrement! Les poulains de Houcine Ammouta sont rentrés au Maroc, ce lundi, à l’aéroport de Rabat-Salé, tête basse dans une ambiance triste de regret et de déception après avoir raté le coche et avoir perdu le match du quart de finale, qu’il ne fallait pas perdre, contre les Algériens à Doha, au Qatar, par la fatidique série de penaltys.

Le grand dépit des joueurs, de l’entraîneur, du staff technique et de tous les membres de la délégation faisait peine à voir, du fait que l’aventure qatarie s’est terminé plus tôt que le plus pessimiste des supporters ne pouvait prévoir à ce stade de la Coupe arabe FIFA 2021. Mais c’est le football et son ballon rond empli d’air!

Le Site info a recueilli les déclarations du joueur Mohamed Ali Bemammar qui a regretté l’élimination de l’équipe marocaine B, en soulignant que le but était d’arriver le plus loin dans cette compétition. Le milieu de onze national a précisé que l’équipe nationale a rencontré un adversaire fort, qui possède d’excellents footballeurs techniquement et physiquement, et que ses coéquipiers et lui ont donné tout ce qu’ils pouvaient lors de cette importante et ultime confrontation maghrébine.

En tout cas, « les larmes après le mort est une perte de temps », selon l’adage marocain. Les nôtres ont réussi à égalisé, et de belle manière, (2-2), mais les penaltys ont été favorables à l’équipe adverse!

Larbi Alaoui

https://www.youtube.com/watch?v=D2EAI2gKTqw&feature=emb_title