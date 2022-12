Les frères Mmaee provoquent la colère des Marocains

Après la qualification historique des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la Coupe du monde, de nombreux anciens joueurs de la sélection nationale ont tenu à adresser leurs félicitations aux Marocains et à célébrer cet exploit.

Cela n’a pas été le cas de Ryan et Samy Mmaee, auxquels Walid Regragui n’a pas fait appel pour prendre part au Mondial. Il semble donc que la pilule n’est pas encore passée pour les deux frères qui ont décidé d’ignorer l’exploit des Lions de l’Atlas et de ne point réagir à cette qualification. Actuellement en vacances à Dubaï, Ryan et Samy Mmaee se sont contentés de partager des photos de leur séjour, sans dédier le moindre message aux Lions de l’Atlas.

Plusieurs supporters ont ainsi exprimé leur déception à l’encontre des frères Mmaee, appelant Walid Regragui a ne plus jamais les convoquer à l’avenir.

H.M.