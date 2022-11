Les excuses de Hamdallah divisent la Toile (PHOTOS)

Abderrazak Hamdallah a présenté ses excuses au peuple marocain, aux Lions de l’Atlas et à la FRMF. L’attaquant de l’Ittihad montre ainsi qu’il est prêt à tout pour rejoindre les rangs de la sélection nationale en Coupe du monde.

ʺCe que j’ai fait en 2019 n’était pas réfléchi. C’était un manque de respect clair pour mes collègues et le staff technique. Maintenant quand j’y pense, c’est quelque chose que je regrette vraiment. Être écarté de la sélection nationale pendant 3 ans a été très dur pour moi, mais j’ai appris la leçon. Je tiens à m’excuser auprès du public marocain, de mes coéquipiers et des dirigeants de la Fédération Royale Marocaine de Footballʺ, a déclaré Abderrazak Hamdallah lors d’un échange avec le journaliste saoudien Ali Jibari.

Cette nouvelle sortie de l’attaquant n’a pas manqué de faire réagir la Toile marocaine. Certains ont accepté ces excuses et appelé Hamdallah à mettre son égo de côté pour le bien de la sélection nationale. D’autres, en revanche, ont pointé du doigt le caractère égocentrique du joueur et estimé qu’il n’a pas sa place parmi les Lions de l’Atlas. «Hamdallah est mieux d’El Kaabi. Sauf qu’El Kaabi est respectueux, humble et engagé», «La sélection nationale ne dépend de personne. Personnellement, j’estime que Hamdallah n’a pas sa place au sein de l’équipe. Le championnat du Golfe diffère tellement de celui d’Europe »… peut-on lire entre autres commentaires.

S.L.