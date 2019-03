Les confidences d’Hervé Renard

Le Maroc rêve de remporter la deuxième Coupe d’Afrique de son histoire. Hervé Renard est-il capable de mener les Lions vers le sacre ? En tout cas, la tâche ne sera pas aisée sur les terres des Pharaons selon le technicien français. Le sélectionneur national, qui a livré une interview au site officiel de la CAF, se méfie de plusieurs équipes.

“En faisant preuve d’humilité, c’est très difficile de gagner une CAN et je sais de quoi je parle. Statistiquement, les amoureux du football savent que l’Egypte est un grand pays. Encore plus quand on peut compter sur Mohamed Salah. Et encore plus à domicile avec un fort soutien populaire. Cela va être très difficile pour tous leurs adversaires. Quelle équipe possède aujourd’hui des qualités individuelles comme le Sénégal de Sadio Mané ou Koulibaly? N’oublions pas aussi la Côte d’Ivoire de Nicolas Pépé et Serge Aurier, les champions en titre camerounais ou le Nigeria. Je préfère ne pas m’enflammer pour le Maroc et faire tomber les adversaires sur le terrain”.

Le sorcier blanc est optimiste, mais préfère rester réaliste. Les adversaires cités par Renard ont en effet la capacité de stopper les rêves du Maroc.

Toutefois et avant de passer aux choses sérieuses, un match amical très attendu attend l’équipe nationale contre l’Argentine. Hervé Renard croit aux chances de ses hommes et estime qu’ils peuvent rivaliser face aux coéquipiers de Lionel Messi.

“Il va falloir faire les mêmes prestations que contre le Portugal et l’Espagne au Mondial 2018. Si on est à notre niveau, on peut rivaliser. Tout en sachant qu’ils ont un extraterrestre nommé Lionel Messi qui peut tout faire changer. C’est un match exceptionnel dans une carrière. Je suis sûr que les joueurs seront tous motivés”, a-t-il déclaré.

Trois jours avant cette rencontre, les Lions affrontent le Malawi dans le cadre d’un match, sans enjeux, comptant pour de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ce sera le moment où jamais de donner une chance aux joueurs qui n’ont pas beaucoup porté la maillot national, explique Hervé Renard. Le coach a par ailleurs affirmé que de nouveaux noms seront de la partie, tels que Yunis Abdelhamid et Oussama Idrissi.

“Abdelhamid réussit à s’imposer malgré le passage de la Ligue 2 à la Ligue 1. Non seulement il est titulaire, mais il est devenu une pièce maîtresse de cette équipe de Reims. Bravo à lui, il sera un apport précieux pour le Maroc. J’ai été impressionné par la rigueur et le sens du collectif d’El Idrissi également. Il a beaucoup de qualités et devrait évoluer dans un club encore plus important qu’actuellement. C’est une très bonne nouvelle! A lui de s’imposer maintenant”.

Hervé Renard est donc prudent mais ambitieux. Le tirage au sort de la CAN aura lieu le 4 avril au Caire.

K.B.