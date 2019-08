Les confidences de Georgina sur sa relation avec Ronaldo

Cristiano Ronaldo et sa compagne, Georgina Rodriguez, ont traversé une mauvaise passe après les accusations de viol contre le joueur Portugais. Néanmoins, ils ont survécu à cette rude épreuve.

Dans une interview accordée à The Sun, Georgina révèle comment elle a réussi à maintenir sa relation amoureuse avec la star de la Juventus. “Etre partenaire de quelqu’un d’aussi célèbre n’est pas évident, mais je ne le changerais pour rien au monde. Ce que je ressens pour lui est plus fort que tout, malgré toutes les pressions et ce qu’on peut lire dans la presse. Ensemble, nous sommes forts et il y a un amour partagé. Le séduire et le faire rêver est important. Je dors toujours en lingerie sexy par exemple pour garder la flamme entre nous deux”, a déclaré Georgina sans donner plus de détails…

Les deux tourtereaux se sont rencontrés en Espagne en 2016. Georgina n’a pas manqué de révéler les coulisses de sa rencontre avec le quintuple Ballon d’Or. “Notre première rencontre a eu lieu à Gucci de Madrid, où je travaillais comme assistante commerciale. Quelques jours plus tard, nous nous sommes revus lors d’un événement d’une autre marque. Nous avons eu l’occasion de discuter dans une atmosphère détendue, en dehors de mon environnement de travail. C’était le coup de foudre pour nous deux “, a-t-elle fait savoir.

Rappelons qu’en juin 2017, Cristiano, est devenu père de deux jumeaux Mateo et Eva Maria. Beaucoup ont été surpris de constater que Georgina n’était pas la mère biologique des deux enfants. L’ex-attaquant du Real avait opté pour une mère porteuse. En novembre 2017, Georgina a ensuite donné naissance à une petite fille, Alana Martina. La nouvelle a été annoncée sur Instagram avec une belle photo.

Cristiano Ronaldo semble avoir trouvé une véritable stabilité en faisant la connaissance de Georgina Rodriguez. Et pas besoin d’être devin pour comprendre que leur relation est de plus en plus solide.

K.B.