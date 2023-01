Les confessions de Walid Regragui sur Achraf Hakimi

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a évoqué son expérience avec les Lions de l’Atlas pendant la Coupe du monde Qatar 2022. Dévoilant ainsi plusieurs évènements vécus entre le joueurs et lui, lors de cette compétition où le Maroc est parvenu à réaliser un exploit historique.

Invité de l’émission de la chaîne « Canal Football Club », de la chaîne française Canal Plus, Regragui a affirmé que de fortes relations amicales unissent l’international marocain Achraf Hakimi, et son équipier au PSG, la canonnier attitré des Bleus, Kylian Mbappé.

« Hakimi et Mbappé, ce sont plus que des amis, ce sont des frères. Et j’ai dit à Achraf qu’il va jouer la demi-finale contre son pote. Il m’a simplement répondu qu’il n’y a pas de potes pendant la rencontre. Celle-ci a d’ailleurs vécu une grande combativité et une compétitivité remarquable entre les deux footballeurs! », a précisé le coach des Lions de l’Atlas.

S’agissant de la défaite contre la France en demi-finale, Walid Regragui a exprimé le sentiment général de déception d’être passé tout près de l’exploit. « Nous n’étions pas si loin de la qualification à la finale du Mondial et la réalisation d’un grand coup, mais cela arrive dans toutes les grandes rencontres. De surcroît, nous avions pâti de plusieurs problèmes physiques », a expliqué Regragui.

En tout cas, le jeune sélectionneur national a brillamment réussi à qualifier ses joueurs à la demi-finale du Mondial, réalisant ainsi un exploit historique. Le premier du genre pour une équipe d’Afrique du Nord, du monde arabe et du continent africain!

