Les confessions de Walid Regragui avant le Mondial 2022 (VIDEO)

Walid Regragui s’est confié à Canal+ Sport au sujet de sa mission avec Lions de l’Atlas à quelques jours de la Coupe du monde. Le sélectionneur national s’est également exprimé sur les forces et les faiblesses de l’équipe et à quoi l’on pourrait s’attendre durant la compétition.

Interviewé par le journaliste sportif Nassredine Nasri, Walid Regragui a indiqué qu’il ne s’attendait pas vraiment à ce qu’il soit propulsé à la tête de la sélection nationale. Pour lui, il s’agit d’un vrai challenge pour lequel il se donnera à fond. ʺEn équipe nationale, on ne travaille pas comme en clubs. Pour mettre en place ce projet de jeu, il va me falloir du temps… Il va nous falloir des matchs pour mettre en place le jeu dont je rêve et pour réussir à réaliser de bons résultatsʺ, a indiqué l’entraineur.

A.O.