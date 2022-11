Les confessions d’Achraf Hakimi à J-5 du Mondial

L’international marocain de 23 ans va disputer la Coupe du monde dans quelques jours. Achraf Hakimi est conscient du poids de la chose et promet de se donner à fond et d’offrir aux Marocains une belle prestation avec les Lions de l’Atlas.

Dans un entretien accordé au site espagnol Marca, Achraf Hakimi a déclaré: ʺCette année, j’ai la responsabilité de représenter le rêve de beaucoup de gens. C’est une pression d’avoir des gens qui vous soutiennent, vous aiment et savent ce dont vous êtes capables. C’est une motivation. Après tant d’années… Au Maroc, nous sommes des jeunes avec l’espoir de faire de grandes choses ensemble et nous voulons faire de notre mieux pour notre pays. Notre objectif est de passer au second tour du Mondialʺ.

Le joueur du PSG a indiqué qu’il jouera en tant qu’arrière latéral durant le tournoi. Après l’avoir testé à plusieurs postes, Walid Regragui aurait décidé de le placer dans ce poste, où Hakimi indique être à l’aise.

Concernant son ressenti pour le Mondial, Achraf Hakimi a indiqué : ʺJ’arrive avec beaucoup d’enthousiasme et d’impatience après avoir vécu l’expérience du premier Mondial (Russie 2018, NDLR). C’est beaucoup mieux. L’Afrique est un continent spécial où il se passe beaucoup de choses et il y a de grands joueurs et des gens qui font de grandes choses pour le mondeʺ.

A.O.