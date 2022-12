Les confessions d’Achraf Dari après l’exploit des Lions de l’Atlas (VIDEO)

Achraf Dari a exprimé sa fierté après l’audience royale accordée aux Lions de l’Atlas qui ont réalisé l’exploit d’atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Au micro de Le Site info, le joueur du Stade Brestois est revenu sur la prestation exceptionnelle de la sélection nationale et a dévoilé l’un des secrets de sa réussite. «Je n’aurais jamais pu en arriver là sans «rdat lwalidine» (la satisfaction des parents). C’est la première clé du succès. Viennent ensuite le travail et l’engagement», a confié Dari.

Concernant l’accueil populaire réservé aux Lions de l’Atlas, le défenseur a indiqué que la sélection nationale devrait davantage briller pour satisfaire le roi et l’ensemble des Marocains.

La mère d’Achraf Dari, de son côté, a exprimé, à son tour, sa joie d’avoir été reçu par le roi Mohammed VI. «C’était un moment exceptionnel. Les mères des joueurs étaient tellement heureuses et fières. Le Souverain nous a rendu hommage et nous a réservé un bel accueil. On n’oubliera jamais cette initiative», a-t-elle affirmé.

H.M.