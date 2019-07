Les coéquipiers de Youssef En-Nesyri sont au Maroc

Les joueurs et le staff de Leganés sont arrivés ce lundi matin à Tanger, où le club espagnol effectuera un stage préparatif durant lequel il disputera deux matches amicaux.

Mercredi 24 juillet à 20h30, le club de Youssef En-Nesyri sera opposé au Raja Club Athletic. Samedi, à la même heure, l’équipe affrontera l’Ittihad de Tanger.

Notons que l’équipe de Mauricio Pellegrino tiendra sa première séance d’entraînement à 19h30 au stade Ibn Batouta. Leganés retournera en Espagne le dimanche 28 juillet.

Youssef En-Nesyri ne prendra pas part à ce stage préparatif. En effet, l’international marocain a pris ses vacances après la fin de la CAN 2019, et devrait rejoindre le club prochainement.

Voici la liste des joueurs qui ont pris part au voyage: Cuéllar, Bustinza, Jonathan Silva, Gumbau, Sabin Merino, José Arnáiz, Szymanowski, Juan Soriano, Juan Muñoz, Rodri Tarín, Javi Eraso, Aitor Ruibal, Fede Varela, Rubén Pérez, Siénas, Siovas, Kravets, Oscar Rodríguez, Facundo García, Josua Mejías, André Grandi, Álex Martín, Kleandro, Avilés et Jaouad.

🇲🇦 C.D. Leganés is already in Tangier, Morocco, to play two matches this week #CucumberPreseason #LeganésInMorocco

➡️ https://t.co/sisVjXQjqy pic.twitter.com/B8sYUDX2U2

— C.D. Leganés 🇺🇸🇬🇧 (@CDLeganes_en) July 22, 2019