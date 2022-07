Les célébrités félicitent les Lionnes de l’Atlas (VIDEOS/PHOTOS)

Les Lionnes de l’Atlas se font une place dans l’histoire et dans le cœur des Marocains. La sélection de Reynald Pedros a réussi à se démarquer durant la CAN féminine 2022, s’imposant dans toutes ses rencontres.

En plus de se garantir une place pour la finale de la compétition et la Coupe du Monde 2023, elles ont réussi à se frayer un chemin dans le quotidien des Marocains, dont plusieurs avaient perdu espoir dans le football masculin.

Cela dit, les Marocains ont célébré les joueuses sur les réseaux sociaux, mais pas que. De nombreuses célébrités ont exprimé leur joie quant à la victoire des Lionnes de l’Atlas face aux Super Falcons du Nigéria (ancien champion de l’édition 2018). Ainsi, l’on peut citer Asma Lmnawar, qui a partagé une publication avec sa chanson « Ha Hna Jina » (nous sommes venus), avec des mots d’encouragement pour les joueuses. La méga star du chaabi, Abdelaziz Stati, a aussi félicité les Lionnes avec « 1 million de félicitations ».

L’animateur télé, Rachid Allali, a également réagi à la qualification du Maroc et a écrit : « Voici ce dont sont capables les femmes ». L’icône du cinéma et de la télévision, Rachid El Ouali, a partagé pour sa part sa réaction à chaud après le but de Rosella Ayane.

Pour rappel, les Lionnes de l’Atlas affronteront les Banyana Banyana d’Afrique du Sud le 23 juillet prochain à Rabat au stade Moulay Abdellah à partir de 21h00.

A.O.