Les cadeaux offerts par Al-Nasr à Amrabat et Hamdallah

Quand on joue à Al-Nasr Riyad, on peux s’attendre à des cadeaux de luxe… C’est le cas des deux Lions de l’Atlas, Nordin Amrabat et Abderrazak Hamdallah, qui font les beaux jours du club saoudien.

Tout comme les autres joueurs du club saoudien, ils ont reçu des voitures de luxe de la part de leurs dirigeants: il s’agit de la Jepp Cherokee 2018.

Rappelons qu’Amrabat compte à son actif 5 buts et 6 passes décisives en 15 matchs, tandis que Hamdallah est le meilleur buteur du championnat saoudien avec 17 réalisations. L’attaquant marocain a conduit les siens en quart de finale de la Coupe du Roi d’Arabie Saoudite, en signant son 3ème super hat-trick de la saison, lors du match contre Al Fayhae (6-0).

K.B.