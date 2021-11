L’équipe d’Horizon Press remporte la coupe Mohamed Bouabid de la presse sportive

L’équipe de football d’Horizon Press a remporté, mercredi à l’école Rahal de football, la Coupe Mohamed Bouabid de la presse sportive, après s’être imposée en finale contre l’équipe de Le Matin par 3 buts à 1.

L’équipe qui a remporté ce tournoi inter institutions médiatiques était composée de nos confrères Oussama Danine, Moulay Ahmed Belghiti, Youssef Berraki, Abdelmoughit Kassimi, Yassine Ould Zahra et Mehdi Akjouf, et entraînée par Mohamed Rida Errahmani. Les membres de l’équipe ont fait preuve d’une grande force offensive et défensive tout au long du tournoi.

Notons que la sixième édition de la Coupe Mohamed Bouabid entamée pendant la saison 2019-2020, vient d’être clôturée. Le tournoi a dû être suspendu à cause de la pandémie.

Signalons également que la compétition est organisée par l’Association marocaine de la presse sportive, en partenariat avec l’école Rahal de football.

M.F.