L’Équipe a parlé du départ d’Hervé Renard

Le rêve d’Hervé Renard et l’équipe nationale s’est transformé en cauchemar, après le fiasco de la Coupe d’Afrique des Nations 2019. Tous les Marocains croyaient en lui, après la bonne participation lors de l’édition 2017 et durant le Mondial Russe, sans parler de ses deux coupes d’Afrique remportées avec la Zambie et la Côte d’Ivoire.

L’aventure s’est malheureusement arrêtée en huitièmes contre le Bénin, à la surprise générale. Le sélectionneur national s’apprête à faire ses valises. C’était dans l’air, mais c’est désormais quasi-officiel. L’Équipe, le média français très proche du “Sorcier Blanc”, vient de l’affirmer.

La même source a également fait savoir que Hervé Renard a reçu plusieurs offres provenant de l’Afrique et de l’Asie. Et d’ajouter que le Bosnien, Vahid Halilhodzic, sous contrat avec Nantes jusqu’au 30 juin, pourrait prendre les commandes du onze national. Que ce soit lui ou quelqu’un d’autre, ça sera la fin d’une histoire et le début d’une autre. Les Marocains continueront à rêver d’une deuxième couronne africaine après la seule et l’unique de 1976.

B.K