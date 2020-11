L’entraîneur M’hamed Fakher revient sur son riche parcours (VIDEO)

Dans un entretien avec Le Site info, l’entraîneur M’hamed Fakher est longuement revenu sur sa réception, par deux fois, au Palais royal, son riche parcours sportif, ainsi que sur son engagement par le Wydad de Casablanca.

Fakher a également relaté sa carrière de footballeur et expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas connu le monde du professionnalisme.

Son absence de la scène sportive ces derniers temps et le fait qu’il n’ait pas récemment obtenu les résultats positifs escomptés avec le HUSA et les FAR ont aussi été parmi les sujets abordés par Fakher dans son entretien avec Le Site info.

A.M.