L’entraîneur du Zamalek ne “connait pas” le Raja (VIDÉO)

C’est une information qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. L’entraîneur du Zamalek ne connait pas le Raja de Casablanca! Ou a-t-il fait semblant de ne pas connaitre le club bidaoui? En tout cas, Christian Gross, fait beaucoup parler de lui en ce moment.

Interrogé sur le fait que son équipe a joué comme le Raja, ce dimanche contre la RSB, l’Allemand a surpris tout le monde par sa réponse: “écoutez je ne connais pas cette équipe. On peut passer à la prochaine question?”

La réponse de Gross a suscité la colère de plusieurs supporters rajaouis, mais également du coach de la RSB, Munir Jaouani, qui n’a pas tardé à réagir en conférence de presse. “Le coach du Zamalek a dit qu’il ne connait pas le Raja. C’est l’un des meilleurs clubs africains et arabes. En plus, c’est le tenant du titre et nous sommes fiers d’avoir un club comme le Raja qui a un style de jeu très spécial”.

Notons que la finale aller de la Coupe de la CAF, qui a opposé la RSB au Zamalek à Berkane, s’est soldée par une victoire des locaux (1-0). Le match retour aura lieu le 26 mai sur la pelouse du stade international du Caire.

N.K.