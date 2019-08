L’entraîneur du Raja annonce la couleur pour la nouvelle saison (VIDEO)

L’entraîneur français du Raja Patrice Carteron est revenu dans une interview accordée à Le Site Info sur les préparatifs du Raja pour la nouvelle saison.

“Au niveau de la préparation, tout se passe très bien. On avait un plan qu’on est en train de respecter au niveau des stages et au niveau du recrutement. Pour l’instant, On a accompli ce qu’on a souhaité faire. L’équipe se prépare”, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter: “Le championnat ne redémarre que mi-septembre, ce qui est un gros problème puisque nous attaquons la Champions League dans une semaine. Ça fait partie des imprévus mais nous devons nous y adapter et être le plus performants possible”.

Rappelons que le Raja de Casablanca s’est incliné en amical (0-1) face au Real Betis, dimanche sur la pelouse du complexe Mohammed V. Après une première période sans but, les Espagnols ont réussi à ouvrir le score à la 88e minute de jeu.

A.K.A.