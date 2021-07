L’entraîneur du PSG encense Hakimi

L’international Marocain Achraf Hakimi dispute, dimanche, son premier match officiel avec le Paris Saint-Germain, qui affrontera Lille en finale de la Supercoupe de France.

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est revenu, en conférence de presse, sur l’importance du match, et a évoqué la valeur des nouveaux joueurs. « Ce n’est en aucune façon une revanche contre Lille, c’est surtout une revanche contre nous-mêmes. La perte du titre et l’élimination en Champions League nous ont laissé un goût amer la saison dernière. Nous voulons gagner chaque compétition. Nous savons que nous n’avons pas tous nos joueurs et nous aurions aimé aligner la meilleure équipe possible. Mais les choses sont ce qu’elles sont et nous n’aurons aucune excuse. Nous sommes le Paris Saint-Germain, et nous jouerons pour gagner le match », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter au sujet de Hakimi : « C’est un joueur qui offre beaucoup d’options à l’équipe, notamment sur le plan offensif. Il a des caractéristiques que peu de joueurs ont, comme sa capacité physique à couvrir le terrain, son potentiel physique, et sa qualité de centre, de jeu vers l’intérieur. C’est aussi un latéral qui a mis beaucoup de buts dans sa carrière, comme à l’Inter la saison dernière ».

À noter que le match se tiendra dimanche à 19h (heure marocaine) au stade Bloomfield à Tel Aviv.

M.F.