L’entraîneur de Chelsea critiqué à cause de Hakim Ziyech

L’ancien international anglais, Joe Cole, s’est entretenu avec le nouvel entraîneur des Blues, Graham Potter, à propos de la situation actuelle de plusieurs joueurs au sein du Chelsea Football Club.

Ainsi, dans des déclarations à BT sport (ndlr, bouquet de chaînes sportives de télévision payantes), Joe Cole a affirmé que Chelsea vit actuellement une période faste, prêtant à l’optimisme et à la motivation de tous, mais au détriment d’autres joueurs qui ne cessent de s’interroger sur leur situation.

Dans ce cadre, l’ancien international anglais a précisé: « Potter saura dans deux mois ou trois que Hakim Ziyech, par exemple, risque de perdre confiance en ses propres capacités, comme il risque de connaître des phases de dépression. Et dans ce cas de figure, comment l’entraîneur se comportera-t-il après avec le joueur? ».

De même que Cole a qualifié la situation actuelle de Chelsea de « mielleuse », puisque les résultats obtenus sont positifs et font le bonheur du coach, même si cela est aux dépens de joueurs qui sont lésés et se morfondent à leur place sur le banc des remplaçants.

De surcroît, Cole a tenu à préciser que Potter se rendra compte prochainement de son erreur et prendra conscience de la mauvaise passe où il a mis certaines vedettes de Chelsea et, plus particulièrement, l’international marocain.

Pour rappel, Hakim Ziyech ne semble du tout pas entrer dans les plans de Graham Potter du fait que celui-ci n’a pas daigné faire appel à lui, lors des précédentes rencontres de Chelsea. Décision qui augure sûrement d’un prochain départ du Lion de l’Atlas de l’équipe londonienne, vers une autre destination footballistique à même de lui permettre de retrouver l’ambiance de la compétitivité et le moral adéquat.

L.A.