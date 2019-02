L’émir du Qatar réagit à la victoire de son pays

C’est un grand jour pour les qataris. Le Qatar a en effet remporté, ce vendredi, la Coupe d’Asie des Nations pour la première fois de son histoire, après avoir battu le Japon (3-1) lors de la finale disputée au stade Cheikh Zayed à Abou Dabi, aux Emirats Arabes Unis.

Suite à cette victoire, l’émir du Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, s’est muni de son compte Twitter pour féliciter la sélection de son pays.

“Félicitations à notre sélection, au Qatar et à notre peuple pour cette victoire historique (…) Hommage à nos héros et aux staffs technique et administratif, qui ont fait de ce tournoi une réussite arabe et réalisé une épopée footballistique passionnante. Ils ont également réalisé le rêve de millions de supporters du football qatari à travers le monde arabe”, a-t-il écrit dans son tweet.

Rappelons qu’Almoez Ali a ouvert le score pour les Qataris à la 12e minute de jeu avant qu’Abdulaziz Hatim ne récidive à la 27e. Takumi Minamino a marqué l’unique but des Samurai Blue à la 69e minute. À la 83e minute, Akram Afif a signé le troisième but des Bordeaux sur penalty.

La sélection qatarie s’était imposée, mardi 29 janvier, face aux Emirats Arabes Unis (4-0), pays hôte de cette édition, en demi-finales de la Coupe d’Asie 2019.

