L’élimination du Real Madrid vue par la presse espagnole

La presse espagnole est toujours sous le choc suite à la défaite du Real Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l’Ajax sur un score global de 5-3, 1-2 en match aller et 4-1 en match retour.

“C’est une équipe qui a marqué l’histoire” a titré Marca en allusion aux trois trophées successifs de Ligue des Champions remportés par les Merengue. Et d’ajouter: “Fin humiliante d’un cycle sans pareil”.

Même son de cloche pour Sport qui a écrit ” Fin d’une époque”. Et de poursuivre: “le Real tombe par le KO à Madrid et rate la Ligue des Champions. L’Ajax de De Jong a écrasé l’équipe de Solari qui a été écartée de trois compétitions en une semaine”, a souligné le quotidien catalan.

A son tour Mundo Deportivo a écrit dans sa couverture: “Rien de Rien”. “Madrid tombe en chute libre et tient son grand fiasco: perdre la Liga, la Coupe du roi et la Ligue des Champions en une semaine. Un énorme Ajax donne un récital de football et provoque un tremblement de terre imprévisible”, a commenté le journal.

Pour sa part, AS est revenu sur la “Semana Trágica” (semaine tragique) des Merengue qui devraient signer sur une saison blanche.

A.K.A.