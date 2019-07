L’élimination des Lions de l’Atlas fait réagir un ministre PJDiste

L’élimination des Lions de l’Atlas en huitièmes de finale de la CAN 2019 est au centre de toutes les discussions. Après les supporters et les analystes sportifs, c’est au tour des politiques de donner leur point de vue sur l’échec des hommes d’Hervé Renard.

Intervenant ce dimanche à Fès lors de l’Université d’été des élus du PJD, Aziz Rebbah a appelé à la nécessité d’ouvrir un débat national sur le sport au Maroc.

“Nous regrettons la défaite de l’équipe nationale, et je pense qu’il est indispensable d’ouvrir un débat national sur le sport dans notre pays”, a déclaré le membre du secrétariat général du parti islamiste.

Et de poursuivre: “Le rôle des collectivités locales est important dans la promotion du sport national, notamment à travers la mise en place d’installations et d’équipements et le financement des écoles de sport”.

L’actuel ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable a par ailleurs indiqué que “le sport est devenu une partie intégrante de la vie quotidienne et de l’économie”. “On parle aujourd’hui d’économie du sport, qui occupe une place très avancée dans l’économie mondiale”, a-t-il précisé.

Rappelons que le Maroc a quitté la compétition continentale en huitièmes de finale, après sa défaite face au Bénin, à l’issue de la séance de tirs au but.

S.L. et R.T.