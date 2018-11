Lekjaa – Rossi: la justice a tranché

L’ex-défenseur avait adressé de graves accusations au patron du football marocain selon lesquelles il aurait blanchi de l’argent et détourné des fonds publics. Sur sa page officielle, il avait affirmé que des sommes d’argent auraient été transférées vers des banques suisses et disait détenir des preuves confirmant ces allégations. Pourtant, Rossi n’a présenté, au tribunal, aucun objet ou document prouvant ses accusations.

Le Tribunal de première instance d’Ain Sbaa Casablanca a condamné ce lundi 5 novembre l’ancien international marocain Youssef Rossi à deux mois de prison avec sursis et une amende de 400.000 dirhams à verser au président de la FRMF Fouzi Lekjaa et 200.000 dirhams à la Fédération.