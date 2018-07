Lekjaa Vs Rossi: les raisons de la colère

Dans un post Facebook, l’ancien défenseur du Raja de Casablanca avait accusé Lekjaa, qui occupe aussi le poste de directeur du budget au ministère de l’Economie et des Finances, de “blanchiment d’argent” et de “détournement de fonds publics”. Rossi avait affirmé que des sommes d’argent auraient été transférées vers des banques suisses. Il disait détenir des “preuves” qui confirment ses allégations. Mais il n’a jamais présenté ses “preuves” et a demandé pardon à Lekjaa.

