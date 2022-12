Lekjaa-Hamdallah: ce qu’ils se sont dit avant le match Maroc-Canada

Une rencontre a eu lieu entre le président de la Fédération royale marocaine de football et Abderrazak Hamdallah, en marge de l’ultime séance d’entraînement avant la rencontre Maroc-Canada.

Selon le site Kooora, Fouzi Lakjaâ a salué l’engagement et la grande ambition du Lion de l’Atlas à désirer apporter plus-value et soutien à l’équipe, en vue que celle-ci parvienne à marquer des buts et à réaliser des résultats positifs.

Le président de la FRMF a également incité Hamdallah à fournir une bonne prestation face au Canada et à assurer, ainsi, la justesse de son retour au sein de la sélection nationale. Ceci, via la poursuite de son parcours précédent de « goleador » patenté avec les Lions de l’Atlas et qui a connu un coup d’arrêt de plusieurs années, a ajouté la même source.

De son côté, dans plusieurs déclarations aux médias, Abderrazak Hamdallah a exprimé son bonheur d’être de retour dans le giron de la sélection nationale, ainsi que sa grande satisfaction de se retrouver avec le groupe actuel, qu’il a vivement salué et qu’il considère être le meilleur, concernant les formations des Lions de l’Atlas.

A rappeler que le match décisif de l’équipe nationale face au Canada aura lieu ce jeudi 1er décembre, à partir de 16h, heure marocaine, au Stadium Al-Thumama, de Doha.

L.A.