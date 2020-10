Lekjaa félicite les nouveaux venus en D1

La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a félicité le Maghreb de Fès et le Chabab de Mohammedia, suite à leur montée en D1 de la Botola Pro.

« Le président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), Fouzi Lekjaa adresse au nom de l’ensemble du Comité directeur ses félicitations au Sporting Club Chabab Mohammedia (SCCM) et au Moghreb Association Sportive (MAS) de Fès, les deux nouveaux promus en première division nationale du football Pro », peut-on lire sur le site de l’instance footballistique.

Et d’ajouter : « Le SCCM et le MAS font leur retour en D1 en occupant respectivement les première et deuxième places du classement final de Botola Pro D2 à l’issue de la 30ème et dernière journée disputée ce vendredi. Ces deux clubs disposent d’un riche palmarès footballistique pour avoir remporté plusieurs titres et dont plusieurs joueurs ont porté le maillot des Lions de l’Atlas ».

Pour rappel, le MAS a validé sa montée en première division après s’être imposé (2-0) face au Wydad de Témara. Pour sa part, le Chabab de Mohammedia a été sacré champion de la Botola Pro D2, synonyme d’accession à la première division, au terme de sa victoire (3-1) à l’extérieur face au Tihad Casablanca (TAS), vendredi pour le compte de la 30e et dernière journée.

M.F.