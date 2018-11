Lekjaa et Renard attendent la réponse d’Oussama Idrissi

Le président de la Fédération royale marocaine de football Fouzi Lekjaa et le sélectionneur national Hervé Renard se réuniront dans les prochaines heures avec l’international maroco-néerlandais Oussama Idrissi, l’attaquant de l’AZ Alkmaar.

Selon une source de Le Site info, le joueur devra trancher, lors de cette réunion, au sujet de jouer pour la sélection nationale ou pour celle de son pays d’adoption, les Pays-Bas. Lekjaa attend ainsi la réponse de l’attaquant afin d’entamer les procédures auprès de la FIFA pour lui changer sa nationalité sportive au cas où il choisit les Lions de l’Atlas.

Dans une déclaration à Fox Sport, Oussama Idrissi, convoqué face au Cameroun pour le match comptant pour la 5ème journée des éliminatoires de la CAN 2019, a assuré qu’il se rendra au Maroc pour découvrir l’ambiance de la sélection nationale et faire connaissance avec le staff et les joueurs. Il a tout de même souligné qu’il n’a pas encore fait son choix concernant le pays pour lequel il souhaiterait jouer. «J’ai longuement discuté avec ma famille et mon agent. Je crois que je vais choisir le Maroc», avait-il confié.

A.D.