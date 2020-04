Le Zamalek convoite deux cadres du Wydad

Après Bencharki et Ounajem, le Zamalek souhaite recruter deux autres joueurs du Wydad de Casablanca lors du prochain mercato. D’après des médias égyptiens, il s’agit de Walid El Karti et Mohamed Nahiri, précisant que les dirigeants du Zamalek ont demandé à Bencharki et Ounajem de les convaincre pour rejoindre le club.

Les mêmes sources ont souligné que Patrice Carteron, l’entraîneur du club égyptien, apprécie le niveau des deux joueurs, qui signent sur des prestations exceptionnelles avec les Rouge et Blanc, et souhaite les enrôler dès le prochain mercato.

Rappelons que le Wydad fait des pieds et des mains pour garder des joueurs dont les contrats s’achèvent en fin de saison, comme Nahiri et El Karti.

N.M.