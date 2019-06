Le Wydad sacré champion du Maroc (VIDEOS)

Le Wydad a remporté le 20ème championnat de son histoire après sa victoire (4-1) face à l’Olympique de Khouribga en match retard comptant pour la 27e journée de la Botola, tenu au complexe Mohammed V de Casablanca.

Les Rouges ont ouvert le score par le biais de Zouhair Motaraji à la 16e minute de jeu avant que Badie Aouk ne double la mise à la 30e minute. 11 minutes plus tard, Mohamed Nahiri a inscrit le 3ème but. Motaraji est revenu à la charge et a marqué le 4ème quelques minutes avant la fin de la première période. A la 78ème minute de jeu, le joueur de l’OCK Réda Hajhouh a réussi à réduire le score en marquant un but.

Le WAC remporte ainsi son 20e titre de Botola. Le club casablancais compte à son actif 58 points.

Rappelons que le Wydad attend toujours la décision du Comité Exécutif de la CAF, pour savoir si la finale retour de Ligue des Champions sera rejouée.

