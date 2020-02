Le Wydad remercie Desabre et trouve son remplaçant (PHOTO)

Le Wydad de Casablanca a mis fin ce mardi aux fonctions de Sébastien Desabre suite à une série de mauvais résultats.

D’après une source de Le Site info, le président Saïd Naciri a décidé de limoger l’entraîneur français après une réunion qui a eu lieu lundi au complexe Benjelloun. Desabre n’a pas assisté, d’ailleurs, à la séance d’entraînement qui a eu lieu vu qu’il était en réunion avec le président.

La même source a souligné que l’entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido est arrivé lundi à Casablanca et prendra les rênes des Rouge et Blanc, en remplacement de Desabre. Et d’ajouter que l’ancien coach du Raja, qui s’est déjà réuni avec Naciri, signera un contrat d’un an et demi avec le Wydad, précisant que l’annonce officielle se fera dans les prochaines heures.

Rappelons que le WAC croisera le fer samedi avec l’Etoile du Sahel pour le compte des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Le match aura lieu au complexe Mohammed V à partir de 20 heures.

N.M.