Le Wydad perd des points dans la course au titre (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca a fait match nul à domicile face à l’Ittihad de Tanger (2-2), vendredi soir au Stade Père Jégo, en match comptant pour la 29e journée de Botola.

Les Tangérois ont ouvert le score à la 41e minute du jeu par Ayoub Gaadaoui et doublé la mise par El Mehdi Naghmi (89e). Les Rouge et Blanc vont revenir deux fois au score grâce à Michel Babatundé (82e) et Ibrahim Comara (90e+6).

Après ce nul, le WAC (55 pts), qui compte un match de moins face à l’OCK, devance de 3 points le Raja, alors que l’IRT est 5è avec 40 points.

A.K.A. avec (MAP)