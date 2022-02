Le Wydad lourdement sanctionné par la FIFA

La FIFA a condamné le Wydad de Casablanca à une amende pour avoir tardé à payer le trio, William Jebor, Alejandro Quintana et Joel Madondo, suite au litige entre les deux parties.

Selon une source de Le Site info, la chambre de résolution des litiges de la FIFA a condamné le club casablancais à une amende de 430.000 de dirhams pour son retard de paiement. Le total de ce que le Wydad doit verser s’élève ainsi à 8.680.000 de dirhams.

La même source ajoute que le club se doit de verser le montant le plus tôt possible, afin d’éviter d’autres sanctions. Cette amende, ajoute notre source, est une menace de la FIFA, car tout nouveau retard poussera la Chambre à prendre des décisions plus sévères, comme retirer des points au Wydad en Botola Pro ou le priver de participer à la Ligue des champions africaine.

Notons que le président du club, Saïd Naciri, a admis avoir commis certaines erreurs, et que le club passe par une crise financière.

M.F.