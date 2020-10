Le Wydad lance son grand ménage

Le Wydad de Casablanca a annoncé dans un communiqué avoir mis fin à sa collaboration avec des membres de son staff technique, dont les contrats touchent à leur fin.

Il s’agit des médecins du club, Dr Mohammed Adil Lamrini et Dr Ahmed Amine Biyadillah, l’entraîneur des gardiens Said Badou, l’entraineur adjoint Moussa Ndao, le kinésithérapeute Ahmed Lamkhiyer, le masseur Said Jibrili et l’aide soignant Mekakki Tijani.

Cette annonce intervient suite à la promesse du président du club, Said Naciri, dans une lettre adressé aux supporters, de restructurer les rangs du Wydad après l’élimination du club en demi-finale de la ligue des champions.

Pour rappel, le Wydad s’est incliné face à Al Ahly en demi-finale retour de la ligue des champions d’Afrique par trois buts à un. Le match aller s’était également soldé par une défaite des Rouges par deux buts à zéro.

M.F.