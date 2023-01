Le Wydad a un nouvel entraîneur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Tunisien Mehdi Nafti a été nommé entraineur du Wydad de Casablanca en remplacement de Houcine Ammouta, a annoncé lundi le club rouge et blanc.

« Je suis très heureux et fier de rejoindre la famille Wydadie. Dima Wydad », a dit le coach tunisien de 44 ans dans une vidéo postée sur la page facebook du Wydad Casablanca.

« On aura besoin de toutes nos forces et vos forces pour réussir à accomplir tous nos objectifs », a affirmé Nafti, ancien international tunisien et vainqueur avec les Aigles de Carthage de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en 2004.

Formé au club français de Toulouse FC, il a notamment porté, en tant que joueur, les couleurs du Racing de Santander, Real Valladolid et Cadiz CF en Espagne et du Birmingham City en Angleterre.

Durant sa carrière d’entraineur, il a pris les rênes, entre autres, des clubs de Leganes et de Levante en Espagne. Le Wydad, actuellement deuxième de la Botola Pro D1 avec 18 points, a essuyé sa première défaite cette saison face à l’AS FAR (3-0) lors de la précédente journée. Il recevra, ce jeudi, le Chabab Mohammedia pour le compte de la 10è journée.

S.L.