Le Wydad a fait une demande à la CAF avant la finale retour (document)

Le Wydad veut délocaliser la finale retour de la Ligue des Champions de la CAF, qui l’opposera à l’Espérance sportive de Tunis (EST), ce vendredi à Radès, en Tunisie.

Le comité du club bidaoui a en effet envoyé une lettre à la Confédération africaine de football (CAF) pour changer le stade qui abritera cette rencontre cruciale.

Le WAC a précisé que “l’état des gradins et parties du stade ne seraient pas aux normes et qui ne peuvent en aucun cas recevoir des supporters”. Et d’ajouter: “Si les informations s’avéreraient vrai, le WAC demande officiellement dès maintenant le changement de stade, car il ne peut permettre la mise en danger des supporters de football, des deux cotés, marocain comme tunisien”.