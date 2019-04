Le Wydad a eu une pensée pour le gardien de Horoya

Victime d’une double fracture du tibia-péroné à la 88e minute du match Wydad-Horoya Conakry, comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions africaine, le gardien de but sénégalais, Khadim Ndiaye devrait être absent pour au moins 6 mois et donc pourrait rater la CAN 2019.

Cette blessure a ému tant les supporters Wydadis, présents au Complexe Moulay Abdallah de Rabat, que les joueurs du club bidaoui.

Le Wydad a ainsi adressé, sur sa page Facebook, un message émouvant au gardien des Lions de la Téranga. “Nous souhaitons bon rétablissement au gardien de but du Horoya AC Khadim Ndiay victime d’une grave blessure durant le match d’aujourd’hui, de tout cœur avec vous”, lit-on sur la page.

Rappelons que le Wydad de Casablanca a écrasé (5-0) le Horoya Athlétic Club (Guinée), samedi 13 avril au complexe Moulay Abdellah de Rabat, en match comptant pour les quarts de finale retour de la Ligue des Champions africaine.

Les réalisations des Rouges ont été inscrites par Walid El Karti (20e, 30e), Abdellatif Noussir (34e), Mohamed Nahiri (59e) et Zouhair El-Moutaraji (85e).

Une victoire qui a permis aux hommes de Faouzi Benzarti de décrocher leur place dans le dernier carré de la compétition continentale.

A.K.A.