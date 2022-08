Le WAC va bientôt trancher dans ses recrutements

Le président du Wydad de Casablanca, Said Naciri, tranchera en ce qui concerne les transferts restants du club, dans les prochains jours et ce, après les accords conclus avec Ismail Moutaraji et Saifeddine Bouhra. Une source concordante a assuré à Le Site info que le WAC est en négociations avancées avec d’autres joueurs et s’apprête dans les prochains jours, à conclure des accords avec les footballeurs concernés.

Et de préciser que les Rouge et Blanc sont sur le point de faire signer Yassine Lebhiri du MCO et procéder à la finalisation des négociations pour le retour de Mohamed Ounajem dans le giron de l’équipe. Tous ces accords devraient être définitivement scellés avant la mi-août afin de permettre aux nouvelles recrues de s’acclimater avec le groupe avant la participation à la Supercoupe contre la Renaissance sportive de Berkane et les premières rencontres de la Ligue des champions de la CAF.

Rappelons que les supporters wydadis avaient appelé Said Naciri à renforcer l’effectif de l’équipe lors du prochain mercato estival et à faire appel à un entraîneur confirmé, en remplacement de Walid Regragui qui a su redorer le blason des Rouge et blanc la saison dernière.

L.A.