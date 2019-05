Le WAC perd des points importants pour le titre (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca s’est incliné sur la pelouse de la Renaissance de Berkane (2-3), lundi soir en match de la 28è journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.

Walid El Karti a ouvert le score pour le WAC à la 5è minute du jeu, avant que Mohamed Farhane ne remette les compteurs à zéro, quatre minutes plus tard. Omar Namsaoui va donner l’avantage à la RSB à la 53è minute du jeu, avant l’égalisation des Rouge et Blanc, signée Achraf Dari (73è). Le Goléador Laba Kodjo va inscrire le but victorieux des récents finalistes de la Coupe de la Confédération d’Afrique, à dix minutes de la fin de la rencontre.

Dans d’autres matchs de cette journée, l’AS FAR a concédé un nul blanc à domicile face au Rapide Oued Zem, alors que l’Olympique de Khouribga et le FUS de Rabat se sont quittés sur un nul (2-2).

Les deux réalisations de l’OCK ont été l’oeuvre de Khalid Hachadi (47è, 59è). Muhamed Badamosi (62è) et Youssef Anouar (76è) ont égalisé à deux reprises pour le FUS.

Ainsi, le WAC (54 points) a raté l’occasion de creuser l’écart avec le Raja (52 points) et manqué une potentielle occasion d’être sacré champion, en cas de victoire ou même de nul face l’OCK jeudi, en match de mise de la 27è journée.

La RSB occupe la 7è position avec 37 points, le FUS s’installe à la 9è place avec 34 points, aux côtés du MCO, alors que l’AS FAR se positionne dangereusement à la 13è position avec 32 unités.

S.L. (avec MAP)