Le WAC continue sa course vers le titre (VIDEO)

Intraitable et inarrêtable, le Wydad de Casablanca est allé encore une fois s’imposer sur la pelouse du Mouloudia d’Oujda par 3 buts à 2, jeudi pour le compte de la 20ème journée de Botola Maroc Télécom D1 de football.

Walid El Karti n’a attendu que quelques secondes pour déverrouiller la défense des Oujdis, pourtant vainqueurs de leurs trois dernières confrontations, avant que Zouheir El Moutaraji n’inscrive le deuxième but à la 24è minute du jeu. Les Rouge et Blanc vont tripler la mise par le biais du jeune arrière gauche Badr Gaddarine (74è). Entre-temps, les locaux vont réduire le score par Comara Cheikh Ibrahim (69è, CSC) et Abdelhadi Halhoul (86è).

Grâce à cette victoire, le WAC, qui compte désormais 45 points au compteur, creuse l’écart un peu plus avec son poursuivant le plus immédiat, le RCA à 17 longueurs d’avance et s’échappe avec 18 unités devant son adversaire du jour, ex-aequo avec l’AS FAR, la RSB, le HUSA et l’IRT.

A.K.A. avec MAP