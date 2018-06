Le tweet d’Hervé Renard qui laisse planer le doute sur son avenir

“Très Fier d’avoir été votre coach à tous pour cette Coupe du Monde! Very proud to have been your coach at all for this World Cup !” C’est le message lancé par Hervé Renard sur twitter après le match Maroc-Espagne. Un message qui a semé le doute des Marocains qui se demandent si le sélectionneur restera à la tête des Lions de l’Atlas. “Il n’a pas déclaré qu’il partait, il a juste parlé de la Coupe du monde”, a commenté un internaute. “Ce serait une grande erreur de quitter le Maroc. Tout le monde vous soutient. Faut continuer votre mission jusqu’en 2022”, a également répondu un fan des Lions de l’Atlas.

“Malgré ces regrets, malgré le fait de passer tout proche de la victoire face à l’Espagne, est-ce que l’ambiance vous donne envie de continuer l’aventure avec l’équipe du Maroc?”, avait demandé un journaliste à Hervé Renard lors de la conférence de presse après le match Maroc-Espagne.

Réponse d’Hervé Renard: “pour l’instant on a savouré l’instant présent. C’est le plus important. On aura le temps de se tourner vers l’avenir. Je suis arrivé il y a deux ans et demi. Grâce à la fédération bien sur, mais aussi grâce à un homme, Nacer Larguet. Il a reçu pas mal de pierres ces derniers temps, notamment dans la presse marocaine. Ces pierres sont injustifiées. Je l’ai connu à Cannes et c’est en partie à grâce à lui que je suis au Maroc. Maintenant laissons les matchs se terminer. Regardons la Coupe du monde avec des yeux grands ouverts. Et je suis sûr qu’on va assister à une compétition exceptionnelle. A l’heure où je parle, c’est ça le plus important”.

Le président de la fédération royale marocaine de football, avait confirmé, avant même la troisième rencontre du Maroc, que le contrat d’Hervé Renard ne serrait pas rompu et qu’il continuerait l’aventure avec les Lions jusqu’en juin 2022 au moins. Mais la fédération algérienne a ensuite affirmé qu’Hervé Renard faisait partie de ses priorités. L’Egypte a également évoqué le nom d’Hervé Renard pour remplacer son entraineur. Et la presse allemande a affirmé que le Français avait donné son accord de principe à l’Algérie. Mais du côté de la fédération marocaine, aucune information officielle n’a filtré. La chaine 2M a affirmé, de sources bien informées, qu’Hervé Renard allait rester au Maroc. Affaire à suivre.

Soufiane Laraki

