Le tweet d’Hervé Renard avant Maroc-Espagne

Le Maroc a livré mercredi sa rencontre la plus aboutie, mais stérile en Coupe du monde face au Portugal (1-0). Après deux défaites, les Lions de l’Atlas, qui ont été cueillis à froid à la 4ème minute sur un corner concrétisé par Ronaldo, sont éliminés de la compétition. Sauf que l’arbitre américain a fermé les yeux sur la faute commise par le numéro 3 portugais. Comme il a sciemment occulté les deux penaltys, voire trois, en faveur des nôtres et n’a pas voulu faire appel à la VAR!

Mais il reste désormais un match à jouer face à la Roja. Le Maroc affrontera l’Espagne le lundi 25 juin à 19 h au Kaliningrad Stadium à Kaliningrad. Hervé Renard a désormais tourné la page du Portugal pour se focaliser sur son prochain match. Il n’a pas tardé à twitter sur son compte, une jolie photo de lui entouré des Lions de l’Atlas, avec le roi Mohammed VI. Et en légende: “And now focus for Spain! Prêt pour l’Espagne!”.

Nous n’irons pas au deuxième tour du Mondial russe, mais il reste aux Lions de l’Atlas une belle carte à jouer contre Ramos et ses coéquipiers.

D.K.

And now focus for Spain !

Prêt pour l’Espagne ! pic.twitter.com/yuVQQxddVN — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) June 21, 2018