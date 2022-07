Le Tunisien Oussama Shili vers le Raja ? Il brise le silence

Alors que l’on évoque son nom dans les prochaines acquisitions du Raja de Casablanca, Oussama Shili vient apporter sa version des faits. Selon les propos de l’arrière gauche de l’Olympique de Béja au site d’actualités sportives, winwin, il n’aurait pas été approché par les Verts, l’Espérance sportive de Tunis ou tout autre club pour le moment.

Le jeune joueur de 25 ans a ainsi indiqué qu’aucune équipe ne l’a contacté, contrairement à ce qui est relayé dans la presse spécialisée. Il est toutefois vrai qu’il a eu des discussions avec des proches du RCA et de l’Espérance, mais rien de ce que l’on pourrait qualifier d’offre réelle. Il a dans ce sens expliqué qu’il a bien conscience de ce qui se dit à propos de son acquisition par le RCA, mais qu’il n’en est rien actuellement.

Shili a par ailleurs déclaré que le Raja et l’Espérance sont parmi les plus grands clubs d’Afrique, et que ce serait un honneur de jouer sous les couleurs de ces équipes.

S.L.