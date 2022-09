Le trophée de la Coupe du monde débarque à Casablanca (VIDEO)

Le Trophée de la Coupe du monde de football a fait escale, ce samedi à Casablanca, dans le cadre d’une tournée internationale dans 51 pays, dont ceux participants à la Coupe du monde, avant d’atterrir au Qatar.

Le trophée de la Coupe du monde sera exposé à Casablanca le 11 septembre au cœur de l’espace vert Anfapark, afin que les aficionados du football puissent le voir de leurs propres yeux. Pour pouvoir entrer dans la Coca-Cola Fan Zone qui sera mise en place à cette occasion, les participants pourront gagner leur billet dans certaines grandes surfaces.

A travers cette tournée inédite du Trophée original en or massif de la Coupe du monde, Coca-Cola et ses partenaires désirent mobiliser les férus de football dans le monde entier et célébrer avec eux l’événement sportif le plus important et le plus attendu, quelques mois avant sa tenue.

Le Trophée a été accompagné par le champion du monde David Trezeguet qui a remporté le Mondial en 1998 avec la France et le championnat d’Europe de football en 2000.

Dans une déclaration à la presse, David Trezeguet a indiqué être « honoré d’être au Maroc avec le trophée de la Coupe du monde. C’est exceptionnel d’amener ce trophée ici ».

« Je connais bien le Maroc, que j’ai visité à de nombreuses reprises. Le peuple marocain est passionné de football », a-t-il souligné, souhaitant plein succès aux Lions de l’Atlas lors du mondial au Qatar.

Pour sa part, le Directeur général de Coca-Cola Maroc, Mehdi Alami, a indiqué que « le Maroc a su convaincre la FIFA et Coca-Cola pour accueillir le trophée, parce que le peuple marocain aime le football et dispose d’une équipe forte qui a réussi à se qualifier à la Coupe du monde ».

Il a ajouté que « le Maroc est un pays important et la société est présente dans le Royaume depuis plus de 75 ans, afin de promouvoir des expériences uniques grâce à des partenariats avec la FIFA ».

Le trophée est décerné aux vainqueurs de la Coupe du monde, mais il reste la propriété de la FIFA. Il fait 40 cm de haut et pèse plus de 6 kg d’or pur 18 carats. Sa surface est gravée d’une image de deux personnes portant le globe terrestre et sa conception actuelle remonte à 1974.

Le trophée de la coupe du monde a sa place attitrée depuis plus de 40 ans à Zurich au siège de la FIFA. Le champion du monde se voit recevoir une réplique en bronze plaquée or.

La première phase de la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA organisée par Coca-Cola a débuté en mai 2022 à Dubaï et s’est rendue ensuite dans 19 pays et territoires, dont le Kenya, le Cambodge, le Koweït, le Pakistan, le Liban, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, etc.

La deuxième phase de cette tournée a débuté le 19 août 2022 à Zurich, en Suisse, et visitera l’ensemble des pays qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, dont le Mexique, le Canada, la France, l’Angleterre, les États-Unis d’Amérique, l’Australie et le Japon.

Au cours de l’année 2022, le Trophée original de la Coupe du Monde de la FIFA se rendra dans 51 pays et territoires, rapprochant Coca-Cola et la FIFA des 211 associations ou fédérations membres de la FIFA d’ici 2030.

