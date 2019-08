Le superbe but de Nabil Dirar face au Real Madrid (VIDEO)

Nabil Dirar semble avoir retrouvé son rythme de croisière. En dépit de la défaite de son club, le Fenerbahçe, l’international marocain a marqué un joli but face au Real Madrid, en match amical comptant pour l’Audi Cup.

Cette rencontre s’est soldée sur le score de 5 à 3 en faveur des Madrilènes. Le Lion de l’Atlas a livré une prestation de haut vol face au Blancos.

Rappelons que le Bayern accueillait lundi dernier le Fenerbahce en match amical, comptant pour l’Audi Cup. Alors que les Bavarois menaient (6-1), les supporters du club turc, déçus par le résultat, ont hué et sifflé les joueurs du Fenerbahce, y compris le latéral marocain, Nabil Dirar.

En colère, Dirar, qui portait le brassard de capitaine du Fenerbahçe, avait mis le ballon en touche et voulait quitter le terrain de l’Allianz Arena. Toutefois, son entraîneur, ses coéquipiers et les joueurs du Bayern l’avaient calmé. Il avait donc terminé la partie. La vidéo de la scène était devenue virale en quelques heures seulement et avait fait le tour de la Toile.

