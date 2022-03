Le Sénégal se qualifie pour le Mondial 2022 contre l’Egypte

Après une séance de tirs aux buts folle, le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde contre l’Egypte. Le Sénégal avait marqué un but en tout début de match et les deux équipes étaient à égalité sur l’ensemble des deux rencontres. Les Sénégalais sont venus à bout de l’Égypte au terme d’une séance de tirs au but très difficile, remportée 3-1 par les Lions de la Téranga. Le Sénégal valide ainsi la 3e participation de son histoire pour la phase finale de la Coupe du monde.

Encore une fois après la finale de la CAN-2021, L’Egypte et le Sénégal se sont départagés aux tirs au but, cette fois-ci, pour le compte des barrages de la Coupe du Monde de football (Qatar-2022), et le dénouement fut le même. Le Sénégal ira au Qatar, après un dernier tir de Mané. Lors du match aller les Pharaons l’avaient emporté par (1-0). Mais dès l’entame du match retour, les Sénégalais n’ont pas perdu beaucoup de temps pour remettre les pendules à l’heure et éviter la pression « temporelle » d’un tel choc.

La seule égalisation des Lions de la Teranga a été inscrite à la 3ème minute du jeu par Boulaye Dia.

Lors des tirs au but, Mohamed Salah et Zizou, les meilleurs tireurs de l’Egypte, ont raté leurs tentatives. Un sauvetage de Echennaoui n’a pas suffi aux finalistes de la CAN pour valider leur billet pour le Mondial-2022.