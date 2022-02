Le Sénégal remporte la Coupe d’Afrique des Nations face à L’Egypte

Au bout du suspense, le Sénégal s’impose après la séance des tirs au but. Sadio Mané, qui a vu son penalty détourné par le gardien égyptien en début de match, offre un premier titre continental aux Lions de la Teranga à Yaoundé. Une victoire méritée pour le Sénégal qui pleure de bonheur. L’Egypte, elle, verse les larmes de la tristesse…

Le Sénégal a été sacré champion d’Afrique pour la 1ère fois de son histoire en battant en finale l’Egypte aux tirs au but (4-2), dimanche au stade Paul Biya de Yaoundé.

Après un nul blanc lors du temps réglementaire et des prolongations (0-0), les deux équipes se sont dirigées vers la séance des tirs au but. Cet exercice a tourné en faveur des Lions de la Teranga qui se sont imposés par 4 tirs au but à 2.

Sadio Mané, qui a raté un penalty au début du match (7e), a été l’auteur du dernier but qui a délivré le Sénégal avec un 1er titre de la CAN.

Le Cameroun, pays hôte, occupe la 3ème marche du podium de cette 33ème édition de la Coupe d’Afrique des nations.