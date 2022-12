Le sélectionneur Walid Regragui vu par Rachid Daoudi (VIDEO)

L’ex-Lion de l’Atlas Rachid Daoudi est fier des réalisations de Walid Regragui en tant que technicien de l’équipe nationale. Pour lui, le successeur de Vahid Halilhodzic a réussi à créer un mindset de gagnant et à pousser la sélection nationale à atteindre son plein potentiel.

Dans un entretien accordé à l’émission égyptienne Sada Elbilad, Rachid Daoudi a indiqué que Walid Regragui a rompu avec l’ancienne pensée qui régnait au sein de l’équipe nationale. Cela a été possible grâce au fait que Regragui est proche des joueurs nationaux et internationaux de la sélection et qu’il privilégie la communication dans sa gestion.

ʺRegragui a réussi à motiver les joueurs pour se donner à fond et décrocher des victoires. De plus, il a effectué un travail important dans les vestiaires, que ce soit au niveau physique que mentalʺ, a indiqué l’ex-joueur du Mondial 94.

Rachid Daoudi a par ailleurs fait l’éloge de la ligne défensive du royaume, indiquant que c’est l’une des meilleures défenses de cette Coupe du monde.

A.O.